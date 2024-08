Svelati gli ospiti del MINTURNO MUSICA ESTATE 2024 30 agosto

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 2 agosto 2024) Il, arrivato alla 18ª edizione, si terrà venerdì 30, in occasione dei dei festeggiamenti in onore di Maria SS. Delle Grazie, patrona principale della Città di. Sono statigli. Andiamo a conoscere i loro nomi. Chi salirà sul palco del? Venerdì 30alle ore 21.00 in Piazza Portanova atorna la 18ª edizione del. L’evento è inserito nella programmazione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. Delle Grazie, patrona principale della Città di. L’evento è patrocinato dal Comune di, il Consiglio Regionale del Lazio, dalla XVII Comunità Montana Lazio, dalla Proloco di. Radio Top Italia sarà la Radio Partner che seguirà in diretta l’intera serata con curiosità da dietro le quinte.