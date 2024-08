Successo in Streaming per Il Remake di Road House con Jake Gyllenhaal su Prime Video

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di venerdì 2 agosto 2024) Scritto dainper Ildiconsu, Ildiconha debuttato sudi Amazon all’inizio di quest’anno, ottenendo un enorme. Il film ha riscosso così tanto favore che Amazon MGM Studios ha rapidamente dato il via libera a un sequel. Mentredovrebbe riprendere il ruolo dell’ex combattente UFC Elwood Dalton, non è ancora chiaro se il regista Doug Liman tornerà dietro la macchina da presa. Inè un, ilconLiman, noto per il suo lavoro in Edge of Tomorrow, ha manifestato pubblicamente il suo disappunto riguardo alla distribuzione esclusivamente indel film, tanto da saltare la première in segno di protesta.