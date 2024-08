Seriana S p A | aumentano ordini e fatturato nel primo semestre

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 2 agosto 2024) I risultati fatti registrare daS.p.A., in questo, testimoniano da un lato una crescita costante dell’azienda bergamasca, dall’altro una sempre più diffusa sensibilità a livello di mercato sul tema. “Nei primi sei mesi di questo 2024, abbiamo eseguito il 60% in più di analisi di vulnerabilità rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso – sottolinea Michele Assolari, General Manager diS.p.A. -. Ciò si traduce in un aumento di 3 milioni di euro: siamo passati dai circa 7 milioni di commesse acquisite da gennaio a giugno 2023 a quasi 10 milioni neldi quest’anno”. Bergamo e Brescia restano le province che hanno fatto registrare il maggior numero di commesse, seguite da Verona e Milano.