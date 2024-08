Samsung parla in anteprima della serie Galaxy S25

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 2 agosto 2024) Le ultime novità sullaS25: innovazioni AI, fotocamere potenziate e prestazioni premiumha recentemente condiviso i risultati finanziari del secondo trimestre, offrendo uno sguardo intrigante alle prospettive futuresuadi punta,S25. Durante una teleconferenza con gli analisti, i dirigenti dell’azienda hanno confermato l’esistenza dell’attesissimo Exynos 2500 e hanno svelato dettagli interessanti sugli aggiornamenti che caratterizzeranno la prossima generazione di smartphoneS.S25: le dichiarazioni Daniel Araujo, Vice Presidente diMX, ha delineato una visione ambiziosa per ilS25, sottolineando l’impegno dell’azienda nel mantenere la leadership in termini di fotocamere e display. Al lancio, laS25 promette di offrire aggiornamenti di alto livello in questi settori cruciali.