Salento | incidente in moto due morti Nella notte

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di venerdì 2 agosto 2024) Ennesima tragediasulle strade del: le vittime sono due amici, Giuseppe Vetrugno e Mattia Saponaro, di 40 e 31 anni, entrambi di San Pietro in Lama. I due viaggiavano a bordo di uno scooter quando, per cause da accertare, si sono scontrati cadendo dal mezzo all’altezza della rotatoria per Porto Cesareo. I due stavano rincasando dopo aver lavorato in uno stand di Birra & Sound. Inutili i tempestivi soccorsi. (leccesette.it) L'articoloin, due proviene da Noi Notizie..