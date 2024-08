Roberto Da Crema fa i nomi dei vip che hanno comprato alle sue televendite

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 2 agosto 2024)Da, re indiscusso delleinsieme a Wanna Marchi, ha rilasciato una recente intervista per il portale Gambero Rosso. “Ora lefunzionano, ma non come prima. Adesso ci sono mille canali televisivi, all’epoca c’era solo Rete A, la rete nazionale per leper eccellenze. Andavamo in onda io, Wanna Marchi, Guido Angeli, pochi venditori su una tv nazionale, si facevano numeri incredibili“.Dafa idei vip chesueIl re delleha ha poi aggiunto: “C’era uno spot che conducevo, La banda dei 6, si chiamava così perché vendevo cinque elettrodomestici della Philips come tritacarne, bistecchiera, tostapane, sbattitore.