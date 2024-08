Previsioni Meteo per il 2 Agosto 2024

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 2 agosto 2024) L’Italia si prepara a un 2caratterizzato da condizionirologiche variabili, con forti temporali e rischi di grandine in alcune regioni, mentre altre continuano a sperimentare un caldo intenso. Ecco ledettagliate per le principali zone del paese. Nord Italia Crediti: Ansa – VelvetMagAl Nord Italia, il 2sarà una giornata di forti contrastirologici. Nelle regioni nord-occidentali come Piemonte, Liguria e Lombardia, si prevedono temporali intensi, con possibili grandinate e forti raffiche di vento. In particolare, le aree alpine e prealpine saranno le più colpite. Milano e Torino vedranno un cielo nuvoloso con piogge sparse, soprattutto nel pomeriggio. Le temperature massime oscilleranno tra i 28 e i 32 gradi.Centro Italia Il Centro Italia non sarà risparmiato dai fenomeni temporaleschi.