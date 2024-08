Partigiani e fascisti a messa insieme La storia della ’Chiesetta delle beffe’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024) La chiesetta del Pasquilio compie 80 anni e per celebrare questo traguardo lunedì alle 18.30 si festeggerà con un evento speciale: la posaprima pietra di questo significativo monumento partigiano. Per l’occasione, Elisabetta Salvatori, attrice e autrice di testi teatrali, presenterà il suo monologo ’L’uomo coi fogli’, che racconta la vita del capo Maggio Daniele Grillotti. Grillotti, nato a Montignoso nel 1862, fu un cavatore, anarchico, capo Maggio e uomo di teatro. Durante la sua vita, che si concluse tragicamente nel manicomio di Siena nel 1922, Grillotti, scrisse dei ’Maggi rivoluzionari’ per diffondere le sue idee attraverso la musica e il teatro. La celebrazione includerà anche la narrazione