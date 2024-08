Parigi 2024 Musetti-Djokovic oggi semifinale tennis | orario e come vederla in tv

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 2 agosto 2024) (Adnkronos) – Lorenzo2 agosto inalle Olimpiadi dicontro Novak. L’azzurro sfida il serbo, ex numero 1 del mondo, per un posto nella finale del singolare maschile e per una medaglia di metallo prezioso. Il 22enne toscano, reduce dal successo contro il campione olimpico Alex Zverev e primo azzurro innel tabellone maschile dal 1924, scenderà in campo nel match – in diretta tv e streaming – che non comincerà prima delle 19 al Roland Garros.si sono affrontati per 7 volte in carriera. Il 37enne serbo si è aggiudicato 6 precedenti. L’unica vittoria dirisale al 2023 ed è stata ottenuta negli ottavi di finale dell’Atp Masters 1000 di Montercarlo, quindi sulla terra rossa, in 3 set. Al Roland Garros, il duello è andato in scena già 2 volte proprio sul campo che ospiterà la sfida di