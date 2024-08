Parigi 2024 | attesa per la sfida Musetti-Djokovic Alcaraz primo finalista

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 2 agosto 2024) AGI - Carlosè ildel torneo olimpico di tennis, singolare maschile. Lo spagnolo, testa di serie numero 2, ha sconfitto in semifinale il canadese Felix Auger-Aliassime, tredicesima forza del seeding, con il punteggio di 6-1 6-1. Nella seconda semifinale alle 19 di stasera l'azzurro Lorenzose la vedrà con Novak. Ma il campione serbo, reduce dalla vittoria su Stefanos Tsitsipas, si è detto "preoccupato" per alcuni problemi al ginocchio destro. "All'inizio del secondo set ho avvertito un dolore improvviso che è durato diversi game. - ha spiegatoa fine match, come riportato da 'L'Equipe' - Successivamente, gli antinfiammatori mi hanno aiutato. Ora non ho altre informazioni, devo vedere il mio fisioterapista e lo staff medico del torneo. Venerdì giocherò alle 19, e questo mi dà un po' di tempo. Spero di poter essere pronto".