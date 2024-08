Musetti-Auger Aliassime in tv tennis maschile Olimpiadi Parigi 2024 | canale e orario

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 agosto 2024) La finale per la medaglia di bronzo del torneo dialledivedrà di fronte Lorenzoe Felix. Dopo aver lottato contro Djokovic in semifinale, l’azzurro ora proverà a portarsi a casa una medaglia di bronzo che sarebbe il giusto coronamento di un torneo da sogno. Sulla strada tra il carrarino e il terzo gradino del podio c’è il canadese classe 2000, che a sua volta ha disputato un’ottima rassegna a cinque cerchi, in cui ha peraltro già conquistato un bronzo nel doppio misto in coppia con Gabriela Dabrowski.è avanti 3-2 nei precedenti, ma le due vittorie disono arrivate proprio sulla terra rossa, superficie su cui si disputa il torneo olimpico.