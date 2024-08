M5s Conte annuncia | L’assemblea deciderà il nuovo nome E poi attacca Grillo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 2 agosto 2024) È rottura tra. L’ex premier in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ ritorna sul rapporto con il fondatore del M5s e sul futuro del Movimento. Alta tensione tra. Lo strappo registrato nei giorni scorsi non è assolutamente ricucito ed ora il rischio è quello di una rottura definitiva. A confermare questa possibilità è anche l’ex premier in un’intervista al Corriere della Sera. Il leader pentastellato sottolinea che in questo momento il tema non è ‘disfarsi’ del fondatore dei Cinque Stelle, ma iniziare un processo che porterà il Movimento ad avere una visione completamente differente.– cityrumors.it – foto AnsaUn cambio di strategia importante che sarà deciso dagli stessi iscritti al Movimento. I Cinque Stelle si preparano ad una nuova vita e magari anche con une un simbolo diverso.