LIVE Atletica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | inizia la sessione serale attesa per Battocletti e Del Buono

(Di venerdì 2 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.00la prova del salto in alto del decathlon. 17.57 Questa sera ci saranno anche le batterie della 4×400 mista. L’Italia schiererà Sito, Polinari, Scotti e Mangione. 17.54 Grandeper le qualificazioni del getto del peso maschile: alle 20.10 circa inizierà l’Olimpiade di Leonardo Fabbri e Zane Weir. 17.51 Quest’oggi si assegna il primo titolo in pista di questa rassegna a cinque cerchi: la serata verrà chiusa dalla finale dei 10.000 metri maschili. 17.48 Tra poco più di una decina di minuti sicon la quarta prova del decathlon. Dopo i 100 metri, il salto in lungo ed il getto del peso gli atleti si confronteranno nel salto in alto. 17.45 Questo il calendario della serata: 18.00 Decathlon, salto in alto 18.10 5000 metri femminile, batterie (, Del) 18.