‘Libri sotto l’ombrellone’ | il mio consiglio

(Di venerdì 2 agosto 2024): il mio. Suggerisco ‘You like it darker’ di Stephen King, la conferma di un talento che merita una riconsiderazione critica’ ma questo è solo il primo. Libril’ombrellone io viNon vitantissimi libri ma pochi e veramente di spessore. Stephen King non sbaglia mai quindi, per gli amanti del genere, You Like It Darker è una sicurezza. “In Serpenti a sonagli, sequel di Cujo, un vedovo in lutto si reca in Florida in cerca di conforto e riceve invece un’eredità inaspettata. Ne I sognatori, un taciturno veterano del Vietnam risponde a un annuncio di lavoro e scopre che ci sono alcuni angoli dell’universo che è meglio lasciare inesplorati“.