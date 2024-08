La Generazione X e i Millennials sono più a rischio di sviluppare 17 tipi di cancro

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 2 agosto 2024) Chi è nato tra il 1965 e il 1980 – ovvero gli appartenenti allaX – e fra il 1981 e il 2000 – i– ha piùdiun tumore, in particolare 17di, fra cui i tumori al seno, al pancreas e allo stomaco, rispetto alle generazioni precedenti. È quanto emerge da una nuova indagine, pubblicata su The Lancet Public Health, che ha coinvolto 23 milioni di persone a cui è stata diagnosticata una forma tumorale, prendendo in esame 34diin persone tra i 25 e gli 85 anni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2019. Secondo l’analisi ildi ammalarsi di un tipo diè andato in crescendo nelle generazioni più giovani, in cui si registra un’incidenza crescente in particolare per 17di tumore, 10 dei quali associati all’obesità.