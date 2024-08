Fenomeno naturale Finirà con le correnti o con una mareggiata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Professor Corrado Piccinetti, biologo marino, ed ex docente di ecologia all’università di Bologna e studioso del, in cosa consiste ildelle mucillagini? "E’ un: si tratta di organismi vegetali unicellulari, diatomee che si duplicano. Prima di dividersi producono muco per isolarsi dal fango che c’è attorno, rilasciando un piccolo quantitativo di sostanza viscida. Il fatto è che quando ci sono temperature così elevate, si riproducono più velocemente". E’ un anno eccezionale? "Anche negli anni ’80 abbiamo avuto questo quantitativo e negli ultimi 300 anni ilè ricorrente. In genere lo strato di mucillagini arriva a uno o due centimetri di spessore sul fondo e per le reti da posta può essere un problema. Questo è un anno di grande produzione".