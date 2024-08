Emergenza siccità allarme rosso nel Lazio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 2 agosto 2024) Roma, 2 agosto 2024 – “E’ ora ilad entrare in” per la. L’viene dal bollettino settimanale dell’Anbi, l’associazione dei consorzi di bacino, sulle risorse idriche italiane. Sulla provincia di Roma, riferisce il bollettino, il bilancio nell’anno idrologico è il peggiore da un quarto di secolo, così come lungo la dorsale appenninica, sede di quegli acquiferi che forniscono in larga parte acqua alla Capitale: le loro portate sono fortemente sotto media (quella del Peschiera è inferiore a quelle registrate nelle recenti annate siccitose dello scorso decennio). Anche se fino ad ora non è stato necessario intervenire sulle erogazioni, il rischio che il perdurare del clima arido possa avere ripercussioni anche sulla distribuzione d’acqua ad uso potabile non è più una lontana ipotesi.