Degrado a Marina di Ravenna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Sono molti gli anni passati e vissuti adisulla Riviera romagnola, e vederla ridotta così mi fa piangere il cuore. Viale Spalato è quella più disastrata, in unche fa paura e vergogna (per non parlare di Via Agamennone Vecchi!!). Con queste parole volevo rendere noto (qualora ce ne fosse bisogno), lo stato in cui si trova il centro didi. Tra l’altro in Viale Spalato si svolge il mercato due volte a settimana e le persone di una certa età hanno una paura blu quando vanno a fare la spesa. Spero che questa mia possa smuovere qualcosa e qualcuno (ne dubito). Saluti nella speranza che ci sia interessamento e voglia di riportare decoro in una cittadina che lo merita. Maria Grazia Pagano