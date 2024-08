Danza aerea nel cartellone sangiulianese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024) Proseguono gli appuntamenti a ingresso libero del programma "Bagni di Stelle", inserito al neldell’estate. Stasera dalle 18 tornano in piazza Italia i laboratori creativi per bambini e ragazzi a cura delle associazioni Bagni Crea, La tartaruga, Occhio del Riciclone Toscana. Inoltre, alle 21.15 sarà possibile assistere al Parterre ad una manifestazione promossa dal comune di San Giuliano Terme e organizzata da Antitesi con la direzione artistica di Martina Favilla: si tratta di una particolare “Jam session di” di Antitesi teatro circo & Simone dj live. L’ultimo evento, a cura di Ego - Osservatorio gravitazionale europeo e astrofili pisani Galileo Galilei, è previsto per il 9 agosto sotto il titolo "Il Suono dell’Universo - dialogo sotto le stelle tra onde gravitazionali, suoni cosmici e osservazione delle stelle".