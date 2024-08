Covid aumentano positivi e ospedalizzazioni Fiaso | Importante proteggere i soggetti fragili

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024)ancora i casi diin Italia, l’indice dità sale al 16,9%. Nell’ultima settimana, i tamponi effettuati sono stati oltre 100mila. L’aumento delle– soprattutto tra gli over 75enni – è lineare e continuerà prevedibilmente per i primi 20 giorni di agosto. I dati, tuttavia, non sono preoccupanti: alla crescita dei casi, infatti, per ora non si è accompagnato un incremento delle terapie intensive. I dati – Nel periodo 25-31 luglio sono stati eseguiti 100.669 test, in lieve aumento rispetto ai 98.771 dei 7 giorni precedenti (18-24 luglio). I dati sono del bollettino settimanale pubblicato sul sito del ministero della Salute, secondo cui l’indice dità è salito di 3,1 punti percentuali, dal 13,8% al 16,9%.