Costringere l' ex datore di lavoro a fornirgli gratis energia elettrica per l’appartamento che ha occupato Arrestato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024) Monteriggioni, 2 agosto 2024 – I carabinieri della stazione di Monteriggioni hanno eseguito un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Siena, su richiesta della locale procura della Repubblica. Il provvedimento è a carico di un cittadino di 30 anni, residente a Monteriggioni. Secondo l'accusa, l'indagato è sospettato di tentata estorsione aggravata e danneggiamento. I reati sarebbero stati commessi nel mese di luglio 2024 ai danni dell'exdie dei mezzi della società per cui aveva lavorato. L'uomo avrebbe cercato dil'exdi, attraverso minacce e atti vandalici, al'per un appartamentoillegalmente, che gli era stato assegnato come dipendente e non restituito dopo la fine del rapporto di