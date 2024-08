Chiara Ferragni ha un nuovo flirt? Lui è un imprenditore della moda

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 2 agosto 2024) In queste ore il nome dista tenendo banco nel mondo del gossip per svariati motivi. A colpire gli utenti del web sono state soprattutto le modifiche apportate al suo tenore di vita, sta di fatto che la giovane influencer è volata in Grecia a bordo di un volo low cost, ma non è tutto (QUI tutti i dettagli). Il nomegiovane sta rimbalzando sul web anche per quanto riguarda la sua vita sentimentale. Sembrerebbe, infatti, che la frequentazione con l'ortopedico toscano Andrea Bisciotti sia giunta al capolinea. Attualmente, nella vitaragazza ci sarebbe un'altra persona. Stando a quanto riportato da Dagospia in queste ore, infatti, pare che laabbia un'amicizia speciale con Silvio Campara, personaggio molto noto nel mondoin quanto è Ceo del brand di scarpe di lusso Golden Goose.