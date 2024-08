Cesena arriva una stella Melandri è bianconera

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Colpo di primissimo piano per l’Elettromeccanica Angeliniche per il prossimo campionato di serie B1 femminile potrà contare sull’esperienza e il talento di Laura. Centrale classe 1995, romagnola di Lugo,inizia a giocare a pallavolo a Ravenna; a quindici anni, con i suoi 185 cm d’altezza, si trasferisce nel settore giovanile di Bergamo e nel 2013 viene schierata stabilmente in serie A1. Poi Piacenza, Firenze e , Conegliano con cui nel 2018 conquista lo scudetto. La stagione seguente va a Monza (vincendo la Challenge Cup), poi Perugia, Casalmaggiore e di nuovo Bergamo la scorsa annata. Parallelamente, con la maglia azzurra vince la medaglia d’argento al Campionato Europeo Under 18 nel 2011 e nel 2015 viene convocata in Nazionale maggiore ai Giochi Europei di Baku, dove conosce coach Lucchi.