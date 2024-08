Caso Carini-Khelif l’attivista Concia | Servono regole chiare che valgano per tutti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Roma, 2 agosto 2024 – “Cominciamo col dire che parlo a ragion veduta" In che senso, Anna Paola(ex deputata del Pd e attivista Lgbtq+)? "Che nella mia vita precedente ho fatto l’insegnante di educazione fisica, laureata in scienze motorie e sono stata un’atleta. Ecco, io queste cose le conosco bene, ho studiato fisiologia, anatomia, chimica Insomma, quella era la mia professione, ho insegnato sport. Questo come premessa. Poi che su temi scivolosi e non chiari come questo dell’atleta algerina che ha messo la nostranelle condizioni di ritirarsi si debba continuare a vedere la politica che si polarizza, ecco questo davvero non fa bene allo sport e neppure a temi delicati come questi che meriterebbero un approfondimento" Secondo lei l’atleta algerina andava fatta scendere dal ring? "Bisognava chiarire prima molte cose.