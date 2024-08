CamperChef si fa scrittore | ecco il libro di Gabanini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Lo chef e sommelier Gianluca, romagnolo di nascita e sancostanzese d’adozione, presenterà stasera nella corte di Palazzo Cassi il suo‘Le goloserie di Gianluca, manuale di cucina creativa per grandi cuochi/che in piccole cucine’. L’incontro inizierà alle 21 e sarà moderato da Martina Stefanini. Gastronauta da sempre, amante dei viaggi e appassionato di cucina, in questo volume condivide coi lettori la passione per il ‘mangiar bene’ e le modalità imparate per cucinare in piccoli ambienti in modo pratico. "Il turismo in camper – spiega l’autore – mi ha portato a studiare tecniche e ricette facilmente ripetibili in spazi stretti e con poca attrezzatura a disposizione; e il fatto di avere con me un frigorifero mi ha permesso, durante i viaggi, di fare scorta di prodotti tipici e di testare subito le ricette dei luoghi che frequentavo.