Boltiere | interventi e opere di manutenzione per più di 370 000 €

(Di venerdì 2 agosto 2024) Si è riunito lo scorso venerdì 26 luglio il Consiglio comunale del Comune di. Importanti i punti all’ordine del giorno: come la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) a l’assestamento generale del bilancio, che i comuni sono tenuti ad approvare entro il mese di luglio. L’aggiornamento del documento unico di programmazione si è reso necessario per poter investire le risorse dell’avanzo di amministrazione. Risorse importanti che sono state distribuite in molte aree di attività: più di 4.000 € sono stati applicati dal servizio finanziario per finanziare il rinnovo del CCNL, 370.000 € verranno utilizzati dall’ufficio tecnico perdie 32.000 € per i servizi alla persona.