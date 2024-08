Allenamento congiunto al Viola Park E i nuovi si presentano ai tifosi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024) La Lucchese ha affrontato ieri alla Primavera della Fiorentina. Un, dove mister Gorgone, sembra all’inizio aver provato lo stesso modulo, con gli stessi interpreti della prima amichevole contro il Castelnuovo, con l’unica novità di Frison al posto dell’infortunato Tumbarello. L’incontro a porte chiuse è servito al tecnico rossonero per provare anche gli ultimi arrivati, in vista del primo impegno ufficiale di domenica 11 agosto alle ore 18 nella gara di Coppa Italia contro la Pro Vercelli. Intanto hanno subito preso confidenza con l’ambiente gli ultimi dure arrivati, il portiere Lorenzo Palmisani, che Gorgone conosce bene, avendolo già avuto alla Primavera del Frosinone e il centrocampista Nana Welbeck. Lorenzo Palmisani ha avuto anche un preparatore dei portieri lucchese d’adozione Davide Quironi che lo ha seguito in Nazionale Under 19.