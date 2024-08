Alice Volpi splendido argento | Toscana applaude la fiorettista senese

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 2 agosto 2024) SIENA –la. Lala ‘sua’, vicecampionessa olimpica a Parigi a squadre con la capitana e portabandiera azzurra Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo. Le vicecampionesse olimpiche si sono arrese solo agli Stati Uniti, oro col risultato 45-39. Un grandissimoper, campionessa mondiale, già bronzo a Tokyo 2020. L’applauso del presidente della Regione Giani, del presidente del Consiglio regionale dellaMazzeo a nome di tutta laper la vicecampionessa olimpica di Siena. Un grande risultato per le fiorettiste guidate dal ct Stefano Cerioni. Nel match dei quarti di finale le azzurre sono salite in pedana con grande determinazione, dominando l’Egitto e vincendo con il nettissimo punteggio di 45-14, successo equivalente al pass per le semifinali.