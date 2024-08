Torino-Bourgoin-Jallieu oggi in tv | orario e streaming amichevole 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) Alle 11:00 di, giovedì 1° agosto, ilscenderà in campo per affrontare il, la società proprietaria dell’impianto che ha ospitato questa piccola tournée francese dei granata e che milita nel Gruppo I del Championnat National 3, la quinta divisione francese. È stato proprio la società di casa ad annunciare questo test sul proprio sito ufficiale. Il match è in programma allo Stade Pierre Rajon all’indomani dell’impegno degli uomini di Paolo Vanoli contro il Lione. Per il tecnico rimane comunque un buon modo per valutare seconde linee e più giovani, in attesa di altri segnali dal calciomercato estivo. Probabile quindi che quella delle 11:00 sia una sgambatura rivolta ai calciatori non scesi in campo nella partita del giorno prima. Non è stata comunicata la copertura tv odell’evento.