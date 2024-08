Tantissime persone per dire addio a Pier Paolo Zamboni | ha fatto la storia del Progresso basket

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Bologna, 1 agosto 2024 – Tanta gente, prima alla camera mortuaria, poi alla chiesa di Sant’Anna, in via Siepelunga. Tutti stretti attorno al ricordo di, 63 anni. ’Zambo’, tutti gli amici lo chiamavano così, ci ha lasciato anzitempo sabato. Combatteva da tempo e lo faceva con il suo sorriso, l’aria scanzonata. Quella che aveva contraddistinto la sua attività di sportivo. La passione per il, i titoli conquistati al Playground dei Giardini Margherita, con la formazione dell’Accademia di Belle Arti capitanata da Nino Pellacani. Poi la parentesi al, con una piccola, ma combattiva società – della quale Zambo era vice presidente – capace di scalare le montagne e arrivare fino alla Lega Due. A fine marzo, quando ancora doveva fare i conti con la malattia, aveva mandato più di un messaggio agli amici.