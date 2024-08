Simone Biles risponde agli attacchi di Skinner | Pigre e senza talento? Poi gli haters sui capelli e la mensa…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024)ha giganteggiato nella prima parte delle Olimpiadi di Parigi 2024, trascinando gli USA verso il trionfo nella gara a squadre davanti all’Italia e dominando il turno di qualificazione con il miglior punteggio dell’ultimo triennio in campo internazionale. La ginnasta più vincente di tutti i tempi si prepara per risplendere anche nel concorso generale individuale di Parigi 2024 (in programma alle ore 18.15 odierne) e insegue il secondo scettro della carriera dopo quello di Rio 2016, visto che a Tokyo 2020 non riuscì a essere protagonista a causa dei twisties. La fuoriclasse americana, che poi andrà a caccia di altre mede d’oro nelle finali di specialità (volteggio, trave, corpo libero), sta facendo parlare di sè anche al di fuori della pedana.