Samantha Irvin si difende dopo il suo ultimo post andato virale

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 1 agosto 2024)ha trascorso gran parte della sua carriera in WWE ad NXT prima di essere promossa nel roster principale, dove ha perfezionato le sue abilità, in particolare con le sue introduzioni caratteristiche.in WWE ha conosciuto anche il suo attuale compagno Ricochet, sono una coppia dal 2021 e si sono sposati a Gennaio di quest’anno. Da Giugno Ricochet non è più sotto contratto con la WWE mentreresta una delle figure di spicco di Raw, considerata come la ring announcer migliore di sempre. Laha riso per le righe agli haters che hanno messo in discussione l’attuale relazione con Ricochet, chiarendo che è più forte che mai. Per poiare una foto, nuda, davanti allo specchio, che è ha ribaltato la community del wrestling.shares new selfie pic.twitter.