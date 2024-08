Ricchi sempre più ricchi poveri sempre più poveri | nessuno pensa a un limite ‘politico’ all’accumulo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ci risiamo. Questa volta è il World Wealth Report 2024 che sancisce l’ovvietà sotto gli occhi di tutti: iaumentano i propri averi e idiventanopiù. Un percorso ineluttabile accettato supinamente dall’umanità che – tuttavia – potrebbe, se volesse e fosse organizzata, evitare questa escalation del privilegio. Il problema si chiama capitalismo, come aveva già avevano capito in molti nel XIX secolo; ma nel XXI sta assumendo caratteristiche paradossali, assurde. Secondo la ricerca citata, in 71 paesi del mondo (quindi meno della metà di quelli esistenti), la ricchezza dei milionari ha raggiunto la cifra monstre di 800 miliardi di dollari, in crescita del 4,7 rispetto allo scorso anno (meglio anche dei tassi pagati dalla Bce alle banche).