Repubblica titola sull' amica di Diletta Leotta | cortocircuito del politicamente corretto

(Di giovedì 1 agosto 2024) I Giochi Olimpici di Parigi 2024, più che un evento sportivo, sembrano ormai un retroscena di Ballando con le stelle. Non passa giorno, infatti, senza che un qualche putiferio social finisca per oscurare le prodezze degli atleti olimpionici a vantaggio di polemiche che durano qualche ora. L'ultima in ordine del tempo riguarda un articolo diche, ieri, esaltava le vincitrici della medaglia d'oro nella spada femminile, le italiane Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Maria Navarria. Il quotidiano ha cosìto sui suoi profili social: "Italia oro nella spada squadre, francesi battute in casa. Le 4 regine: l'di, la francese, la psicologa, la mamma".