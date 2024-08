Precipitano dallo Spigolo Comici Friuli morti due alpinisti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Trieste, 1 agosto 2024 – Dramma in quota. Dopo ore di ricerche sono stati individuati stamattina i corpi senza vita di dueaustriaci precipitati, inVenezia Giulia. L’allarme era scattato ieri sera, dopo che è stata notata la loro assenza e subito avviata la macchina dei soccorsi. Le squadre di Cave del Predil del Soccorso Alpino e i militari della Guardia di Finanza si sono messi sulle tracce dei due, usciti per una escursione. Glisi erano allontanati con l'intenzione di partireper raggiungere la Cima di Riofreddo, una via di 800 metri di dislivello che richiede diverse ore di tempi di percorrenza. I soccorritori ieri hanno notato l'auto dei due ferma al parcheggio in Val Saisera e da lì sono cominciate le ricerche, sospese solo durante la notte.