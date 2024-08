Perché è una tristissima notizia Haniyeh ucciso? Ecco chi sono davvero i pro-Gaza italiani | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) “L'uccisione di Ismail? Un rammarico, unache ho letto questa mattina appena sveglio, in più ieri prima di andare a letto un altro leader di 2 di Hezbollah è stato assassinato. Per me questo di Israele è un atto di fallimento,dalla sua fondazione nel 1948 Israele ha assassinato centinaia di personaggi palestinesi non solo della prima linea, ma anche scrittori, poeti. Questo è un atto di una società malata, anziché arrivare a fare trattative e pace, Israele si sente al di sopra di ogni trattativa internazionale". Così Khader Tamimi, presidente della comunità palestinese della Lombardia a margine della manifestazione per la campagna nazionale di boicottaggio della casa farmaceutica israeliana Teva, in piazza Cadorna a Milano.