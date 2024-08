Mohammed Deif chi era il Bin Laden di Gaza ucciso da Idf

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Roma, 1 agosto 2024 – Era noto con tanti nomi (“Bindi”, “il fantasma”, “l’attore”) ma in pochissimi conoscevano il suo volto e per anni, fino al 2001, non ci sono state sue foto. L’annuncio da parte dell’esercito israeliano dell’uccisione (nel raid del 13 luglio) del comandante militare di Hamas Muhammad, considerato tra i nemici più acerrimi dello Stato ebraico e per anni sfuggito ai tentativi di eliminarlo, arriva all'indomani dell'uccisione di Haniyeh e viene considerata un "grande passo" verso lo sradicamento del gruppo islamico palestinese. Lo scrive su X il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant, che ha pubblicato anche una foto in cui cancellacon un pennarello nero.