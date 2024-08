Meda 13enne in bicicletta travolto da un’auto | trasportato d’urgenza in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024)(Monza) – Terribile incidente nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 1 agosto, a, Comune in provincia di Monza. Pochi minuti prima delle 15, alle 14:44, all’incrocio tra viale Francia e via Indipendenzahaun ragazzino di 13 anni in. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano Prima Monza sembrerebbe che il giovane ciclista abbia attraversato il passaggio a livello di corso Matteotti dopo che era entrato in funzione il segnale acustico che annuncia l’abbassamento della sbarra. Proprio in quel momento, da via Pace, si immetteva su viale Francia una Ford che si è trovata il giovanissimo davanti. L’autista, un monzese che si trovava aper una visita al dall'Istituto Auxologico, non ha avuto nemmeno il tempo di provare a scartarlo. Il tragico impatto ha scaraventato ila terra facendogli battere la testa.