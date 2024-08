L’Isola della libertà è il nuovo singolo de I Lolli

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 1 agosto 2024) Da venerdì 2 agosto 2024 sarà in rotazione radiofonica “” (Maionese Project), ilde Idisponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 17 luglio. “” è il brano con cui Iiniziano il loro percorso musicale insieme. La canzone, dal gusto fresco ed estivo, ha un ritmo incalzante impossibile da non ballare: un vero e proprio reggaeton made in Tuscany. Spiega il duo toscano a proposito del brano: «Il brano è stato registrato e suonato nello studio “L’AtelierMusica” sotto l’ala del produttore “Giorgio Iommi”, autore anche per lo Zecchino d’Oro. Lo abbiamo conosciuto durante l’ultimo Cantagiro che abbiamo presentato, e dopo qualche mese ci contattò dicendo che aveva un brano per noi. Lo abbiamo modificato secondo il nostro carattere ed è nata “”.