La tragedia dell’ultraleggero Ancora non sono note le cause della morte dei due uomini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 agosto 2024) SAN MINIATO A distanza di quasi due mesi dal tragico incidente di volo all’aviosuperficie Tuscany Flight di San Miniato, non si conosconolemorti, come noto, il 59enne Paolo Fagiolini, tappezziere di Ponsacco, che era alla guida del velivolo, e il 41enne Riccardo Montanari, residente a Chianni e originario di Bientina dove lavorava come barista e dove vivonoi genitori. Erano le 11 di domenica 9 giugno e Fagiolini stava rientrando sulla pista in terra ed erba con a bordo Montanari che era al suo primo volo sull’ultraleggero. All’improvviso, le persone che erano a ridosso dell’hangar – tra loro anche la moglie e il figlioletto di Montanari – hanno visto il velivolo, tecnicamente un ultraleggero pendolare perché il carrello e il motoreattaccati a una vela tramite un pendolo – iniziare a rotare su se stesso prima di cadere.