In fiamme a Roma la riserva di Monte Mario Proseguono le operazioni di spegnimento

(Di giovedì 1 agosto 2024) AGI - Sono proseguite per tutta la notte ledie bonifica nell'area di, e in particolare di Villa Mazzanti, da parte di sette squadre dei vigili del fuoco, impegnate da ieri pomeriggio per il maxi rogo divampato nell'area nord della Capitale. Alle prime luci dell'alba, del 1 agosto, è arrivato sul posto anche l'elicottero della Regione Lazio, con a bordo il direttore delledidei vigili del fuoco, per una prima ricognizione e i successivi lanci. L'incendionell'area verde di via Romeo Romei, dietro la Corte d'Appello di. Diverse le auto parcheggiate al bordo della strada e alcune sono state lambite dal rogo. Dal cortile esterno del tribunale è stato azionato un idrante per cercare di arginare il fuoco. Sul posto le forze dell'ordine e anche il magistrato di turno della procura.