Idealista | a luglio prezzi case +23% Milano tocca record storico

(Di giovedì 1 agosto 2024), 1 ago. (askanews) – Crescono del 2,3% in Italia i valori immobiliari a, raggiungendo una media di 1.863 euro al metro quadro. Anche su base annua, idellerisultano essere in crescita del 2,1%.raggiunge il suo massimo, con le abitazioni pagate in media 5.032 euro al metro quadro. E’ quanto emerge dall’ultimo indice deidelle abitazioni di. Tutte le regioni italiane hanno evidenziato variazioni positive, con i maggiori aumenti che si concentrano in Calabria (4,8%), Basilicata (3,8%), Marche (3,6%), Lombardia e Sardegna (entrambe su del 3,4%). Mentre, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia sono in linea con la crescita mensile nazionale del 2,3%. Per quanto riguarda idi richiesta, la regione più cara è il Trentino-Alto Adige, con i suoi 3.202 euro al metro quadro. La seguono Valle d’Aosta (2.