Guida TV Sky Cinema e NOW | Domino Giovedi 1 Agosto 2024

(Di giovedì 1 agosto 2024) Questa sera super i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Su SkyUno HD, alle 21:15 (canale 301), verrà trasmesso, un thriller di Brian De Palma con Nikolaj Coster-Waldau, Carice van Houten e Guy Pearce. La trama segue due agenti di Copenaghen che, mentre sono sulle tracce di un killer, si trovano coinvolti in un intrigo internazionale. SkyDue HD presenta alle 21:15 (canale 302) Caro Diario, un capolavoro di Nanni Moretti che ha ricevuto il premio per la miglior regia a Cannes. Il film è composto da tre capitoli che offrono uno spaccato autobiografico del regista e delle sue ossessioni, intrecciando la sua vita con quella del paese. SkyCollection HD offre alle 21:15 (canale 303) Il mucchio selvaggio, un classico western diretto da Sam Peckinpah con William Holden ed Ernest Borgnine.