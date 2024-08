Grande Fratello sfogo fiume di Anita Olivieri sui social | Siete la feccia gli ultimi degli ultimi

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 1 agosto 2024) Nella giornata di ieri si era vociferato di un presunto nuovo uomo accanto ad, l’ex concorrente dell’ultima edizione delVip. Alcune segnalazioni arrivate in direct a Deianira Marzano avevano mostrato una serie di indizi che facevano pensare a una frequentazione in corso fra l’ex gieffina e tale Nicolò Conti, dopo la rottura con Alessio Falsone, conosciuto nella Casa di Cinecittà. Un’utente aveva inviato gli screen delle storie Instagram die dell’uomo, affermando che i due si trovavano insieme nello stesso posto. L’utente in questione ci aveva anche tenuto a sottolineare che tale Conti fosse “un riccone”. Nelle scorse ore, piuttosto adirata, laha voluto far chiarezza su alcuni aspetti, in particolare ha risposto piccata a quelle persone che hanno insinuato che lei sia un’arrampicatricee.