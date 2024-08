Gp d’Inghilterra di MotoGp Bagnaia | E’ uno dei tracciati più belli mi posso divertire

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 1 agosto 2024) Silverstone, 1 agosto 2024 – Mentre si svolgono le Olimpiadi di Parigi 2024, torna a rombare la. E Pecco, fresco sposo, racconta la sua vigilia per il Gran Premio, a Silverstone. Nella consueta conferenza stampa, il bicampione del mondo della Ducati dice, come riporta l’Ansa: “Adoro Silverstone, è uno deipiù. Non ha mai fatto così caldo qui come quest’anno, penso di potermi”. Dopo la sosta estiva, si torna in gara edice: “E’ stato positivo avere una sosta dopo la Germania – aggiunge il pilota della Ducati – sono stato in vacanza, mi sono sposato e dopo le nozze ho ripreso ad allenarmi”. Prosegue: “Il matrimonio è stato fantastico, poi c’è stata la World Ducati Week. Non è semplice per un pilota Ducati riposarsi in quel weekend. Mi sono comunque goduto ogni momento e spero che i fan si siano divertiti insieme a noi.