Fioretto femminile a squadre oggi in tv scherma Parigi 2024 | orari e canale

(Di giovedì 1 agosto 2024) Glie come vedere in diretta gli incontri dell’Italia nel: dopo l’oro stupendo nella spada di due giorni fa, inizia la caccia a un’altra medaglia nella. Arianna Errigo e Alice Volpi, grandi deluse dalla prova individuale, cercano riscatto nella prova ainsieme a Martina Favaretto e Francesca Palumbo. A Tokyo, l’Italia aveva conquistato la medaglia di bronzo (con Errigo e Volpi in squadra), mentre a Londra 2012 arrivò la medaglia d’oro: in quella squadra, insieme a Valentina Vezzali, Elisa Di Francisca e Ilaria Salvatori, c’era proprio anche Arianna Errigo. Grandi speranze, quindi, per il quartetto guidato da Stefano Cerioni, che inizierà il proprio percorso contro l’Egitto. In caso di vittoria, in semifinale l’Italia troverà la vincente del confronto tra Giappone e Polonia.