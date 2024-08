Droga in auto e a casa giovane arrestato dalla Finanza

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 1 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa sostanza stupefacente è stata trovata in un involucro in cellophane nascosto sotto il sedile anteriore del passeggero: i finanzieri del Gruppo di Nola (Napoli) hannounsottoposto a controlli nei pressi del casellostradale di Napoli Est. I militari del comando provinciale della Guardia didi Napoli hanno quindi deciso di perquisire l’abitazione del ragazzo a San Vitaliano, in provincia di Napoli, e l’operazione si è conclusa il sequestro della(100 grammi di cocaina e marijuana), di un coltello a serramanico e dello smartphone delche al termine del giudizio di convalida è stato sottoposto dal giudice alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'articoloine aproviene da Anteprima24.it.