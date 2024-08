Commissario al lavoro Arrivano gli ispettori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Terre Cortesi Moncaro in profondo rosso, ilgiudiziale Marcello Pollio o custode come ama autodefinirsi è approdato negli uffici di Montecarotto per cercare di capire cosa accaduto negli ultimi mesi e come avviare un percorso di risanamento per salvare la cooperativa vitivinicola più grande delle Marche. Il commercialista Pollio nei giorni scorsi ha preso ufficialmente possesso dell’incarico conferitogli dal tribunale e da un paio di giorni è alnegli uffici di Montecarotto. Arriveranno invece lunedì treinviati dal Ministero su richiesta dei soci Cia per fare chiarezza su quanto accaduto ed arrivare ad una forma di tutela dei soci (in tutto, tra conferitori e non sono 612) i quali nonostante i crediti verso Moncaro e anche se estromessi dal nuovo Cda, saranno obbligati a conferire alla stessa le loro uve come da Statuto.