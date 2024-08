Come scegliere gli sgabelli per la cucina la guida all’acquisto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Negli ultimi decenni glidasi sono affermati sempre di più nelle case anche grazie al successo degli open space con isola centrale o penisola o, ancora, della zona bar nei salotti. Negli ambienti piccoli permettono di creare un’area colazione, spuntino e pranzo veloce, sfruttando al meglio lo spazio disponibile. Sono diventati dei veri e propri complementi d'arredo, che non offrono solo posti a sedere, ma danno anche maggiore carattere all’ambiente. Possono essere utili anche in giardino, di fronte a un davanzale, per un aperitivo all’aperto. Per sceglierli al meglio, però, bisogna considerare alcuni aspetti. L’appoggio Glia quattro gambe offrono stabilità e sicurezza e sono ideali per famiglie con bambini. La struttura deve essere solida per garantire resistenza.