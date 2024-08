Caccia ai biglietti gratuiti per Ron

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Da lunedì sarà possibile prenotare sul sito del Comune di Gatteo iper l’ingresso gratuito al concerto di Ron, uno dei più grandi, stimati e apprezzati cantautori italiani, autore di decine di brani di successo scritti anche per tanti suoi colleghi. Il concerto è in programma a Gatteo sabato 10 agosto alle 21.45 all’Arena parco del Castello. I residenti del Comune di Gatteo potranno prenotare il proprio posto anche di persona, recandosi presso gli uffici Urp, Iat e Biblioteca durante gli orari di apertura a partire da oggi. Le prenotazioni online prenderanno il via a partire dalle 9 di lunedì al link: https://www.gatteomaresummervillage.com/prenotaeventi/prossimi-eventi-gatteo.php o dal sito del comune di Gatteo https://www.comune.gatteo.fc.it . Info: Biblioteca comunale 0541 932377 - URP 0541 935521 - IAT 0547 86083. e.p.